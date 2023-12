Statistik: Mehr Sterbefälle als im „Covid-Jahr“

Eine gewaltige Flut von Fakten liefert alljährlich die Landesstatistik mit den „Demografischen Daten Tirol“ – die „Krone“ berichtete bereits. Ein Kapitel ist der Zahl der Sterbefälle und deren Ursachen gewidmet. Generell stieg die so genannte Sterberate (Anteil an Gestorbenen pro 1000 Einwohner) seit dem Jahr 2007 leicht an, vor allem aufgrund der alternden Bevölkerung. Die Sterberate lag 2022 bei 9,1 Promille. Interessant: Im „Covid-Jahr“ 2020 war sie mit 9,0 Promille sogar geringer. Im Jahr 2019, also vor der Pandemie, lag sie nur bei 8,3 Promille.