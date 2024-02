Ob in einem der kleineren, unabhängigen Kinos in Österreich oder in einem großen Multiplex - Filme im Kino zu sehen ist immer ein besonderes Erlebnis. Von Blockbustern über Arthouse-Filme bin hin zu lokalen österreichischen Produktionen; für jeden Geschmack gibt es das Richtige. Welchen Film haben Sie zuletzt im Kino gesehen und wie würden Sie diesen bewerten? Haben Sie einen bestimmten Film, auf den Sie dieses Jahr schon warten? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!