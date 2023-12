Vor 30.000 Fans: ÖFB-Schiri verabschiedet sich

Mit 41 Jahren war für Harald Lechner Donnerstag nämlich Schluss auf der internationalen Schiedsrichter-Bühne, „es war eine Entscheidung für die Familie und den Beruf“, so der Wiener, der auf rund 150 internationale Einsätze in den letzten vierzehn Jahren zurückblicken kann: „Ich bin extrem zufrieden und absolut dankbar für das, was ich erleben durfte, das Legia-Spiel war ein toller Abschluss, ich und mein Team waren zum Glück nie ein Thema.“ Ist immer das schönste Kompliment, auch die Rote Karte, die Lechner Alkmaars Bruno Martins Indi nach 53 Minuten zeigte (Foulspiel), hatte ihre völlige Berechtigung.