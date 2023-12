Leverkusen gegen Frankfurt - ab 17.30 Uhr LIVE

In ihren 76 Bundesliga-Duellen trennten sich beide Vereine nie 0:0 - keine andere Bundesliga-Paarung fand historisch so oft statt, ohne dass es eine Nullnummer gab. Dieses 1:1 in Leverkusen am 20. Dezember 2014 war das letzte Remis bei diesem Duell! Die letzten 17 Bundesliga-Duelle zwischen beiden Clubs fanden immer einen Sieger (siebenmal Frankfurt, zehnmal Bayer 04).