Ski-Crosserin Födermayr muss wochenlang pausieren

Ski-Crosserin Christina Födermayr hat am Dienstag bei ihrem Sturz im großen Finale des Weltcup-Sprintrennens in Arosa eine Teilruptur des hinteren Kreuzbandes und des Innenbandes im linken Knie erlitten. Das ergab die Untersuchung am Mittwoch in der Privatklinik Hochrum, wie der ÖSV mitteilte.