Brandalarm in Wiener Hochhaus wegen Adventkranz

Großaufgebot an Einsatzkräften

16 Fahrzeuge und 65 Einsatzkräfte rückten an. Die Wohnungsbesitzerin war mit ihren beiden Kindern bereits geflüchtet. Sie wurde von der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.