Schreiender Lenker beißt Polizist bei Kontrolle

Mann zeigte sich unkooperativ und aggressiv

Als die Polizisten den 33-Jährigen kontrollieren wollten, zeigte sich dieser von Beginn an unkooperativ. Er gestikulierte wild, kam den Beamten bedrohlich nahe und ignorierte deren Aufforderungen, sein Verhalten einzustellen. In weiterer Folge musste der Österreicher festgenommen werden. Dabei wehrte er sich heftig, schlug einem Beamten mit der Faust und biss ihm sogar in den Finger – der verletzte Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, den Mann auf freiem Fuß mehrfach anzuzeigen.