Bluetooth-Tracker: Europol warnt vor Missbrauch

Die europäische Polizeibehörde Europol warnt vor der kriminellen Nutzung von Bluetooth-Trackern zur Ortung, insbesondere von Drogensendungen. Am häufigsten seien die Miniaturpeilsender bisher in Kokainsendungen aus Südamerika für Häfen und Märkte in der EU entdeckt worden, teilte die Behörde am Montag in Den Haag mit.