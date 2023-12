Verspätungen, Störungen: Öffis völlig aus der Spur

Und täglich grüßt das Murmeltier hieß es am Montag in der morgendlichen Rush Hour im Öffi-Netz. Rettungseinsatz bei der U4, schadhaftes Fahrzeug bei der U6 und zahlreiche andere Gründe für lange Wartezeiten und Ausfälle bei Bus und Bim. Doch was sind die Gründe für das tägliche Öffi-Chaos? Ist es der Personalmangel oder die Krankenstände? Wir haben bei den Wiener Linien nachgefragt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.