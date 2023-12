Aus der Ketchup-Flasche fließt es gerade ohne Ende

Ganz Freiburg kennt bezüglich Michael Gregoritsch derzeit nur einen Vergleich - jenen mit der Ketchup-Flasche. Lange kamen in dieser Saison keine Tore und jetzt fließt alles auf einmal raus: lupenreiner Hattrick in der Europa League gegen Piräus, Siegestor in Mainz und am Samstag das Goldtor in Wolfsburg. Das macht fünf Volltreffer in zehn Tagen.