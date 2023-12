Ski-Ass: „Mein Name ist weder Vor- noch Nachteil“

Den Weg zum Skisport ebneten aber auch die Großeltern, die stets sehr dahinter waren. Auf einer Wiese hinter dem familieneigenen Bauernhof in Weitenau zogen Niklas und seine Geschwister die ersten Schwünge. Nicht nur dem Sport blieb er seitdem treu. Auch die Landwirtschaft liegt ihm immer noch sehr am Herzen. So verbringt er seine freie Zeit am liebsten am Hof. „Damit dort auch was weitergeht.“