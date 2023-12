Nick Kyrgios sagt Teilnahme bei Australien Open ab

Wann mit einer Rückkehr auf die Tennis-Bühne zu rechnen ist, ließ Kyrgios offen. Im November sagte der 28-Jährige, dass der Gewinn eines Grand-Slam-Turniers immer noch seine größte Motivation sei, nachdem er 2022 in Wimbledon nahe dran war, als er im Finale gegen Novak Djokovic in vier Sätzen verlor. „Das bricht mir natürlich das Herz, aber ich muss meinem Körper die Zeit geben, die er braucht“, sagte Kyrgios auf der Online-Plattform OnlyFans, der er erst am Freitag beigetreten war.