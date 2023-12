Rafael Nadal spricht über seine Comeback-Pläne

Nadal plant im Anschluss an das Turnier in Brisbane auch beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, den Australian Open in Melbourne (ab 14. Januar), an den Start zu gehen. Nadal ist inzwischen erstmals seit 20 Jahren aus den Top 100 gefallen und figuriert aktuell auf Platz 663. Er wird aber freilich mit einem „geschützten Ranking“ zurückkehren. Die Australian Open hat Nadal 2009 und 2022 gewonnen.