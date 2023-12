WM im Sommer? Laut Saudis trotz 40 Grad möglich

Saudi-Arabien will prüfen, ob die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 auch in den klassischen WM-Monaten Juni und Juli stattfinden kann. Sowohl eine Sommer- wie eine Winter-WM sei möglich, sagte der Sportminister des Landes, Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, in einem am Freitag veröffentlichten Interview dem britischen Rundfunksender BBC.