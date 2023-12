Hollywood-Musik trifft auf Weihnachtsklassiker

Seit der Uraufführung von „Silent Night“ hier in Salzburg, was ich als die größte Ehre meiner Karriere betrachte, wollte ich mich bei allen revanchieren, indem ich ein weiteres leidenschaftliches Projekt vorstelle, das ich erst kürzlich abgeschlossen habe. Ich fühle mich geehrt ein Stück aus “Horizon“ hier in dieser magischen Stadt zu präsentieren, die ich so sehr liebe.