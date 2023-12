Wiener Hunde-Team sorgt für gutes Miteinander

All jene Hundehalter, die sich künftig nicht an bestehende Gesetze halten, haben mit empfindlichen Strafen zu rechnen! So werden die „Hunde-Sheriffs“ auch kontrollieren, ob die Vierbeiner gechippt und registriert sind. Satte 500 Euro Bußgeld erwartet all jene, die dabei nachlässig sind.