Hammerlos | Es wird cool!

Ein „Hammerlos“ nennt man in der Sportwelt das, was Österreich Samstag Abend zugeteilt wurde: Bei der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Sommer in Deutschland muss sich die österreichische Nationalmannschaft, die sich so überzeugend für die Endrunde qualifiziert hat, in einer Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und einem Team aus dem Quartett Polen, Estland, Finnland, Wales beweisen. „Losglück sieht anders aus“, schrieb schon in unserer Sonntags-Ausgabe „Krone“-Sportchef Peter Moizi. Nicht ohne hinzuzufügen: „Aber niemand stöhnt, niemand seufzt“. Weil Österreich unter Trainer Rangnick eine neue Siegermentalität entwickelt habe, vor Selbstvertrauen strotze und sich vor allem gegen stärkere Gegner „prächtig präsentierte“. Wir können es gegen die stärksten Mannschaften schaffen - diese neue Grundeinstellung, diese Grunderwartung teilen Spieler, Journalisten und Fans. Es wäre die allerbeste Voraussetzung für große Erfolge.