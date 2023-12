Konferenz mit Bayern und Leipzig ab 15.30 Uhr LIVE

Bei der Union hofft man nach 16 Pflichtspielen ohne Erfolgserlebnis auf den Trainereffekt, der sich international noch nicht einstellte. Beim 1:1 in Braga in der Champions League kassierten die Berliner beim Debüt von Neo-Coach Nenad Bjelica in Überzahl den Ausgleich. Der Kroate sah eine mental angeschlagene Mannschaft. „Wir trauen uns nicht, Pässe mit Risiko zu spielen“, sagte Bjelica über das mangelnde Selbstvertrauen beim Tabellen-Vorletzten, bei dem Christopher Trimmel in Braga auf der Bank Platz nahm. Konrad Laimer könnte bei den Bayern wieder rechts außen einlaufen.