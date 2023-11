Erster Match-Sieg für Polcanova nach Verletzung

Doppel-Europameisterin Sofia Polcanova hat in Düsseldorf ihren ersten Match-Sieg bei einem Turnier der internationalen Tischtennis-Turnier WTT seit Ende Juni bzw. nach ihrer Verletzungspause gefeiert. Nach einem 3:1 gegen die Italienerin Gaia Monfardini kam aber am Donnerstag im Achtelfinale in einer Revanche für das EM-Semifinale 2022 gegen die Deutsche Sabine Winter mit 1:3 das Aus.