Auf der Suche nach „echter Gastfreundschaft“

Tourismus-Strategie bis Herbst 2024

Das soll unter dem Slogan „Echte Gastfreundschaft“ in einer neuen Tourismus-Strategie münden, die bis Herbst 2024 erarbeitet wird. „Wir streben einen möglichst breit angelegten Beteiligungsprozess an, möchten Interviews führen und Dialogformate in der ganzen Region etablieren“, erklärt Mölk. Mitreden sollen nicht nur Touristiker, sondern auch andere Unternehmer und die Bevölkerung.