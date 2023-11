400.000 Tickets für Paris 2024 kommen in Verkauf

Enorme Nachfrage

„Die Nachfrage nach Olympia-Tickets war und ist riesig: rund 6,8 Millionen Eintrittskarten wurden in den ersten beiden Verkaufsphasen in mehr als 160 Ländern verkauft“, sagte ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel. Laut Aussendung des Österreichischen Olympischen Komitees werden für die Leichtathletik-Bewerbe im Stade de France mehr als 30.000 neue Tickets aufgelegt, für Schwimmen in La Défense 6.000 Tickets, für Judo auf dem Champ de Mars Arena 2.000 und Tennis in Roland Garros 24.000.