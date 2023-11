PSG-Ultras überfallen Pub voller Newcastle-Fans

Braucht kein Mensch, solche Szenen! Sie nicht zu zeigen, bringt die Fußball-Welt vermutlich auch nicht weiter. Also, in aller Kürze: Die Polizei hatte Pub-Betreiber gewarnt, früher zu schließen, um so auswärtige Fans zu schützen. Geholfen hat‘s offenbar nix. Weswegen es zu folgendem Clash zwischen PSG- und Newcastle-Fans kam, im Zuge dessen sich die Auswärts-Supporter zu verteidigen versuchten und die „Heimischen“ vom Eindringen abzuhalten.