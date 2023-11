Ab 21 Uhr: Konferenz u.a. mit PSG, ManCity, Barca

Bereits vor dem Duell von Manchester City mit RB Leipzig ist die Aufstiegsfrage entschieden. Beide Klubs werden im Frühjahr im Achtelfinale zu sehen sein. Atletico Madrid kann in Rotterdam gegen Feyenoord den Sprung in die K.-o.-Phase fixieren. Der FC Barcelona und der FC Porto treffen in Katalonien im direkten Duell des Ersten mit dem Zweiten aufeinander. Ebenfalls in der Konferenz „behandelt“ werden Paris St.-Germain gegen Newcastle United sowie Young Boys Bern gegen Roter Stern Belgrad.