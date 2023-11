Wirtz, Alonso, Bayern, Real, 120 Mille: Was jetzt?

Immerhin ließ er sich zuletzt ein Statement entlocken, das nicht zwingend darauf hindeutet, dass es ihn, Wirtz, bis in alle Fußball-Ewigkeit nur im Doppelpack mit Trainer Xabi Alonso geben werde. „Ich würde mir wünschen, dass er noch lange in Leverkusen bleibt. Aber am Ende muss jeder seinen eigenen Weg gehen und irgendwann muss ich entscheiden, wo ich am liebsten spielen will“, so der Jungstar. Liest sich nicht, als würde er krampfhaft an Alonso hängen. „Sky“ will dagegen schon in Erfahrung gebracht haben, dass Wirtz sich mittelfristig bei den Bayern sieht. Mit oder ohne Trainer Xabi Alonso.