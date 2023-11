Posting bringt FPÖ-Politiker in Bredouille

Bis vor kurzem war Dominic Maier noch das Oberhaupt bei der FPÖ in der Stadt Salzburg. Plötzlich kam es zu einem Führungswechsel: Ein anderer wird das Gesicht zur Wahl, Maier wechselte in den Landtag und ist jetzt Abgeordneter. Und jetzt steht er im Verdacht, Klimakleber verhetzt zu haben: durch einen Beitrag in den Sozialen Netzwerken, in denen Maier die Aktivisten als „Ökoterroristen, Barrikadenbauer und Autozündler“ bezeichnete.