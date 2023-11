18-jährige Fahranfängerin krachte mit Auto in Baum

Frau allein im Auto

Die Einsatzkräfte, die gegen 17.20 Uhr alarmiert worden waren, forderten in weiterer Folge einen zweiten Rettungswagen an. Sie vermuteten weitere Insassen, die zunächst nicht auffindbar waren. Gegenüber Ersthelfern hatte sich die junge Frau nämlich nicht an den Unfallhergang erinnern können und sich nach weiteren Leuten erkundigt. Mithilfe einer Wärmebild-Drohne wurde die Umgebung abgesucht. Die Polizei stellte schließlich fest, dass die Einheimische allein im Auto gesessen war.