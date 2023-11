ÖFB-Profi: „Habe mich zu sehr unter Druck gesetzt“

Ob Friedl seine Führungsqualitäten auch zur Europameisterschaft in Deutschland mitnehmen darf, ist noch unklar, im ÖFB-Kader Ralf Rangnicks fehlte er zuletzt. „Wir hatten ein längeres Gespräch. Es war ganz offen und ehrlich. Die Konkurrenz auf meiner Position ist echt stark. Aber es liegt an mir, mich mit guten Leistungen in Bremen noch für die EM zu empfehlen“, will der 25-Jährige die Hoffnung auf einen Einsatz 2024 noch nicht aufgeben.