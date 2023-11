Australien nach Sieg über Finnland im Finale

Australien steht zum zweiten Mal in Folge im Endspiel des Davis Cups. Alexei Popyrin und Alex de Minaur stellten am Freitag im ersten Semifinale in Malaga schon in den Einzeln die uneinholbare 2:0-Führung gegen die bisher überraschenden Finnen her. Popyrin besiegte Otto Virtanen 7:6(5),6:2, danach sorgte de Minaur gegen Emil Ruusuvuori mit einem 6:4,6:3 für klare Verhältnisse. Am Sonntag (16.00 Uhr) trifft die Truppe von Lleyton Hewitt nun entweder auf Serbien oder Italien.