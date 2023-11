Ex-Fußballgoalie Cech vor Debüt im Profi-Eishockey

Der einstige Fußball-Startorhüter Petr Cech könnte am Samstag sein Debüt im Profi-Eishockey geben. Der 41-jährige Tscheche wurde in den Kader der Belfast Giants für das Heimspiel gegen Glasgow Clan in der britischen Eishockeyliga Elite Icehockey League einberufen. „Es ist ein großer Moment für mich, Teil einer Topliga in einem anderen Sport zu sein“, sagte Cech.