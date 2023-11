Kraft über ÖSV-Adler: „Sind eine geile Truppe!“

Einen Skiflug-Weltmeister sucht man allerdings vergeblich im jetzigen Team. Gregor Schlierenzauer jubelte in Oberstdorf 2008 über das letzte Einzel-Gold. Der Tiroler stand zudem mit Andi Kofler, Thomas Morgenstern und Martin Koch beim Team-Triumph 2012 in Vikersund am Podest. Bei der Heim-WM im Jänner soll sich das ändern. „Wir möchten am Kulm gern Einzel- und Team-Weltmeister werden“, verrät Widhölzl.