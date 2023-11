Affäre ohne Folgen? | Tragisches Schicksal

Eine Affäre, die die Republik in ihren Grundfesten erschüttert? Oder bloß ein Stürmchen im Wasserglas? Kann ein toter Justiz-Sektionschef posthum gewichtige Politiker ihr Amt kosten? Nein, glaubt eine satte Mehrheit der krone.at-User in der „Frage des Tages“. Politische Beobachter sind sich uneinig, viele unsicher in der Beurteilung, was die Enthüllung für Folgen haben wird. Bekanntlich war Christian Pilnacek, der suspendierte „wichtigste Beamte Österreichs“, heimlich in einem Wiener Innenstadt-Restaurant aufgenommen worden. Dort äußerte sich der tief mit der ÖVP verwobene Ex-Justizchef höchst kritisch über die Kanzler-Partei. Sinngemäß meinte er, höchstrangige ÖVP-Politiker hätten massiven Druck auf ihn ausgeübt, Verfahren zu beeinflussen bzw. einzustellen. Dem habe er nicht nachgegeben und deshalb habe ihn die Partei offensichtlich fallen gelassen. An vorderster Front genannt: Wolfgang Sobotka, Ex-Innenminister und mittlerweile Nationalratspräsident. Dem wird in seiner Partei von Kanzler Karl Nehammer abwärts nun die sprichwörtliche „Mauer“ gemacht, während Justizministerin Alma Zadić von den Grünen eine Untersuchungskommission zu den brisanten Inhalten einrichten will und die Opposition den Rücktritt Sobotkas fordert. Siehe oben: Fast zwei Drittel der fast 40.000 Abstimmenden bei unserer Frage des Tages glauben aber nicht, dass es zu politischen Konsequenzen komme. Gut möglich, dass sie recht haben.