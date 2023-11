Weihnachtliches Tchibo Qbo Kaffee-Paket gewinnen

Nachhaltiger Kaffeegenuss für Zuhause

Qbo steht für hochwertigen Kaffeegenuss aus zertifiziert nachhaltigen Anbau. Die Qbo Kapsel bestehen zu 70 Prozent aus organischen Stoffen und ersetzen damit fossile, umweltbelastende Rohstoffe. Die übrigbleibenden Umweltauswirkungen werden über die Unterstützung von Projekten in Kenia und Äthiopien, beides Herkunftsländer von Kaffee, ausgeglichen. Nach dem Genuss können Kunden die gebrauchten Kaffeekapseln in Recyclingbeuteln sammeln und in jeder Tchibo-Filiale zurückgeben. Im maßgeschneiderten Recyclingprozess erfolgt die Aufbereitung des Kunststoffs zu Granulat für ein zweites Produktleben. Mehr Informationen zu den platzsparenden und umweltfreundlichen Kaffeemaschinen von Tchibo erhalten Sie HIER.