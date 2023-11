Kaum Vorteile durch kurzen „digitalen Entzug“

Selbstreflexion

Das Smartphone sei letztlich zu einem zentralen Hub geworden für ganz viele verschiedene Anwendungen, die positive wie negative Gewohnheiten hervorrufen könnten, sagte Reinecke. Der zentrale Schritt müsse Selbstreflexion sein. Etwa: „Was mache ich eigentlich mit meinem Smartphone auf Social Media? Was davon erlebe ich als bereichernd? Was tut mir gut?“ So könnten potenzielle Negativschleifen durchbrochen werden.