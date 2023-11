Frühere Opfer erzählen und helfen anderen

Entgegenwirken will man im Land nun mit der Kampagne „#ichbinESwert: Keine Gewalt an Kindern“. So werden Erwachsene, die in ihrer Kindheit Opfer von Gewalt waren, gesucht, um über ihre Erlebnisse zu sprechen. Schaar: Sie können ihre Geschichte auch anonym erzählen und sie als Video über verschiedene Kanäle verbreiten, damit möglichst viele Menschen erfahren, wie Betroffene mit ihrer Erfahrung umgegangen sind, wo sie Hilfe gefunden haben, oder was sie Betroffenen in ähnlichen Situationen raten.