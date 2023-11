Lokale, über die man spricht: Frank y Nera

Eigentlich sollte die Ecke Zieglergasse und Westbahnstraße, mitten in Wiens ausgehfreudigstem Bezirk Neubau, eine gute Adresse für eine jugendliche Einkehrstätte sein. Dennoch scheiterten hier schon einige Betreiber, am spektakulärsten wohl das Bierpub Brickmakers. Nun ist ein neuer Betreiber eingezogen, dessen Name Julius Kaiser nicht vermuten lässt, dass er aus Peru stammt. Das Lokal heißt künftig FRANK Y NERA und strömt immer noch dunkel-düstere Bierbar-Atmosphäre aus. Diese steht in auffälligem Kontrast zu Kaisers übersprühendem Temperament wie auch zum Küchenkonzept, das ein fröhliches Durcheinander aus spanischen, peruanischen und orientalischen Gerichten sowie Fantasie-Pizzen bietet.