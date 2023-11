EU-Kommission will nicht mehr auf Twitter/X werben

Der US-Unternehmer Elon Musk gerät wegen Desinformation und Hassbotschaften auf seiner Kurzbotschaften-Plattform X (Twitter) zunehmend unter Druck. Die EU-Kommission kündigte am Freitag in Brüssel an, keine Werbeanzeigen mehr auf dem früheren Twitter zu schalten. Auch der US-Informatikkonzern IBM verzichtet auf Werbung bei X.