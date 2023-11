Cyberkriminelle setzen auf Künstliche Intelligenz

Die KI bietet allerdings nicht nur Schattenseiten, sondern auch sehr viel positives Potenzial, etwa im Bereich der Arbeitsvereinfachung und Steigerung der Effizienz, meinten die Experten. Doch oft sei nicht bekannt, was erlaubt sei und ab wann man sich strafbar mache. Wie eine aktuelle Umfrage des Fachbereichs Eigentumsschutz im KFV zeigt, gaben nur knapp zehn Prozent der Befragten an, über ein umfassendes Wissen über KI zu besitzen, 52 Prozent verfügen nur über ein Basiswissen, 35 Prozent stufen ihr Verständnis als begrenzt ein und drei Prozent gaben an, überhaupt kein Wissen in dem Bereich zu haben. Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Eigentumsschutz sowie des Bereichs Recht und Normen im KFV erklärte, dass der Einsatz von Künstliche Intelligenz auch unbewusst und ohne böse Absichten strafbar werden kann, zum Beispiel bei der Verletzung von Urheberrechten oder dem fahrlässigen Vertrauen in KI-gesteuerte Algorithmen.