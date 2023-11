ÖFB-Team: Ein Jubiläum und ein besonderes Comeback

Beim Durchblättern des Stadion-Magazins wurden beim ÖFB-Spiel gegen Estland in Tallinn Erinnerungen an den Start in diese EURO-Qualifikation wach: War darin doch ein Bild jener österreichischen Mannschaft zu sehen, die im März in Linz im zweiten Gruppenspiel Estland knapp mit 2:1 geschlagen hatte.