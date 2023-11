Mit 31 Jahren erste große „Party“ auf Mallorca

Spitz bereitet sich auf die USA vor

Weitere rot-weiß-rote Asse sind Emma Spitz, Christine Wolf und Chantal Düringer. Spitz will sich auf Mallorca noch Spielpraxis für das anstehende Qualifikationsfinale für die Ladies PGA Tour holen. Wolf peilt zum nahenden Saisonende der Ladies European Tour ein starkes Abschluss-Resultat an. Düringer, die großes Potenzial hat, ist mit einer Einladung des Veranstalters (die österreichische e|motion group) am Start. Die Bregenzerin, deren Oma väterlichseits aus Thailand kommt, spielte in den USA für die University of Louisiana und ist seit kurzem Profispielerin.