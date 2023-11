Thiem: „Habe meine Schläge und Power wieder!“

„Ich werde versuchen, in der Off-Season schmerzfrei zu werden!“

In Salzburg will Thiem auch sein angeschlagenes rechtes Knie genauer anschauen lassen. „Ich habe seit über einem Jahr Probleme damit, aber mit dem Adrenalin und dem Druck habe ich es ganz gut gemeistert. Aber es ist ein bisschen nervig“, gestand Thiem. Der Lichtenwörther hat viel Fitnesstraining und Laufen vor sich und wird die ersten Monate 2024 auch viel auf Hartplatz verbringen. Darum ist ein guter Aufbau sehr wichtig. „Ich werde versuchen, in der Off-Season schmerzfrei zu werden“, so Thiem.