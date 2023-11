Ilzer: „Das werden wir daheim klarmachen“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Gratulation zum Aufstieg an Atalanta. Die Leistung von uns in einer Halbzeit war absolut in Ordnung, aber eben nur in einer. Nach dem Gegentor haben wir nicht mehr die Durchschlagskraft gegen die Abwehr von Atalanta entwickelt. Dann war die Stärke und die Qualität von Atalanta zu groß, dass wir hier noch zum Ausgleich gekommen wären.“