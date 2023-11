Atalanta Bergamo gegen Sturm Graz - ab 21 Uhr LIVE

Die Chance lebt

Zur Halbzeit in der Gruppe D ist für Sturm noch alles drin. Mit vier Punkten liegen die Grazer gleichauf mit Sporting und drei Punkte hinter den noch unbezwungenen Italienern, die am Donnerstag eine Vorentscheidung schaffen könnten. Rakow - mit den Polen duelliert sich Sturm in der 5. Runde zuhause - hält bei einem Punkt. Der Gruppensieger steht im Achtelfinale, der Zweite im Sechzehntelfinale gegen einen Gruppendritten der Champions League, der Dritte in der Zwischenrunde der Conference League. Ilzer sagte zur Tabellensituation: „Zutrauen müssen wir uns immer das Maximum.“