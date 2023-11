Vierschanzentournee und Skiflug-WM auch für Damen?

Bereits zuvor soll es auch eine Vierschanzentournee der Frauen geben. Im kommenden Winter werden in Garmisch-Partenkirchen und zu Neujahr in Oberstdorf bereits zwei Frauen-Springen an den traditionellen Orten ausgetragen. Auf österreichischer Seite gibt es derzeit noch einige Probleme. ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer erklärte, man habe verschiedene Interessen zu beachten. So sollen die Frauen-Springen in Innsbruck und Bischofshofen in der gleichen Reihenfolge wie bei den Männern stattfinden.