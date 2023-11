Hier ab 19 Uhr: Live-Wiegen der Käfig-Gladiatoren

Bei Daniel Schordje hielt sich diese „Tortur“ diesmal in Grenzen. „Weil ich mich mit meinem Gegner, der normalerweise in einer höheren Gewichtsklasse kämpft, darauf geeinigt habe, dass wir uns in der Mitte treffen.“ Sprich, dass man sich von der Leichtgewichtsklasse bis 70,3 Kilo, in welcher der Fight offiziell gelistet worden war, in Richtung 74 Kilo bewegt.