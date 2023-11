Krone+ bringt Käfig-Kracher live ins Wohnzimmer

Zusammen mit Bruder Michael, ebenso Ex-Kämpfer und Trainer, schliff er in den letzten Monaten wieder etliche (Roh-)Diamanten im eigenen Champions Gym in Graz, damit diese beim Event am Schwarzlsee glänzen können. Darunter etwa der erst 19-jährige Sebastian Tomaschitz oder der gleichaltrige Aleks Kuzmytskyi. Letzterer war vor dem Ukraine-Krieg nach Österreich geflüchtet und fand Halt im geliebten Kampfsport. Die Ettls trainieren und fördern Aleks - jetzt soll im dritten Amateur-Fight der erste Sieg gelingen.