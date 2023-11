ÖFB-Kader: „Arnie“ zurück - auch Hartberger dabei!

Marko Arnautovic steht im 24-Mann-Kader der österreichischen Nationalmannschaft für das letzte EM-Qualifikationsspiel am 16. November in Tallinn gegen Estland und den Testspiel-Hit am 21. November im ausverkauften Happel-Stadion gegen Deutschland. Auch Hartberg-Stürmer Maximilian Entrup ist mit dabei.