Tränen bei Lukaku nach Last-Minute-Matchwinner

Bereits in der fünften Minute hatte Lukaku die Chance gehabt, die Hausherren in Führung zu bringen, er verschoss den Elfmeter allerdings, so blieb es beim 0:0. In der zweiten Halbzeit war es dann Pontus Almqvist, der Lecce in der 72. Minute jubeln ließ, den Römern drohte nach dem 0:1 gegen Inter Mailand die zweite Pleite in Folge.