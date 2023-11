Kein Strom! Die Küche muss nicht kalt bleiben

Neben Gasherd, Holzofen oder Griller - die im Falle eines Stromausfalls zum wichtigsten Utensil in der Küche werden - braucht es aber auch Vorräte, die man zu Hause haben sollte. Und die gilt es bewusst einzukaufen und nicht mit Angst, weiß Herbert Wagner, Präsident der Bevölkerungsschutz Burgenland. Grundsätzlich gilt: Vorräte für zwei Wochen zu Hause haben und das zu kaufen, was man auch gerne isst. Wer sich ebenfalls Tipps und Tricks vom Haubenkoch für die richtige Menüfolge im Fall eines Blackouts holen will, hat am 10. Dezember in Grafenschachen und am 21. Jänner in Markt St. Martin die Gelegenheit. Die Workshopreihe soll in weiterer Folge auch auf andere Gemeinden ausgeweitet werden, kündigt Wagner an.