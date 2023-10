Mehr Eigenmarken: So geht‘s mit Kika/Leiner weiter

Ohne Schulden, mit mehr Eigenmarken und teilweise verbilligten Preisen will die Möbelkette Kika/Leiner mit ihren verbliebenen 17 Standorten die Kunden zurückerobern. Neo-Geschäftsführer Volker Hornsteiner erklärt, wie man die Firma nach überstandener Insolvenz in eine gute Zukunft führen will.