Sabalenka folgt Pegula bei Finals ins Halbfinale

Die Belarussin bezwang die Kasachin Jelena Rybakina, die Nummer 4 der Welt in einer Neuauflage des Australian-Open-Finales mit 6:2,3:6,6:3. Die Partie in Mexiko war am Donnerstag wegen Regens beim Stand von 6:2,3:5 aus Sicht von Sabalenka unterbrochen worden.